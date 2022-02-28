'Ağasar' kıyafetli, horonlu fitness

ŞALPAZARI, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde kadınlar, günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli ve rengarenk 'Ağasar' elbiseleriyle ilçe belediyesince oluşturulan fitness salonunda kemençe eşliğinde spor yapıp, horon oynayarak zinde kalıyor. Salona spora gelen Hanım Çinkaya, "Karadeniz kadınıyız; tarla da yaparız, horon da teperiz, kara lastikle spor da yaparız. Bu kıyafetlerimiz, kültürümüz" dedi.

Şalpazarı ilçesinde kadınlar, günlük hayatlarının yanı sıra özel günler, bayram ve özelikle yayla şenliklerinde giydikleri, 'Ağasar' adı verilen kıyafet geleneğini yıllardır yaşatıyor. Özgün renk ve tasarımları ile dikkat çeken, son yıllarda bölgede moda haline gelen elbiseler, artık sporla da bütünleşiyor. İlçede 4 mevsim çalışkanlıklarıyla bilinen kadınlar, rengarenk 'Ağasar' elbiseleriyle ilçe belediyesi tarafından belediye binasında oluşturulan fitness salonunda, kemençe eşliğinde spor yapıyor. Eşofman yerine 'Ağasar' kıyafeti, spor ayakkabı yerinde de renkli lastik tercih eden kadınlar, salondaki bantlarda yürüyüş yapıyor, ağırlık kaldırıp, güç depoluyor. Zorlu coğrafyada bağ, bahçe işlerindeki hünerlerini ustaca kullandıklarını pek çok spor aletiyle de sergileyen kadınlar, fitness salonunda verilen molalarda ise horon oynuyor.

Bölgede 'Ağasar' elbisesi olarak da adlandırılan ve 2008'de Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescili yapılan yerel kıyafet; özel dokumalar, nakışlar, oyalar ve kuşak gibi süslemelerle de tamamlanırken bütünlük oluşturuluyor. Çepni kültürüne göre kadınların giydiği 'Ağasar' elbiseleri fistan, yelek, kuşak, peştamal, şalvar, bağlar ve başörtüden oluşuyor. Kıyafetler zamana ve modaya göre renklerinde ve bazı motiflerinde birtakım değişiklikler gösterse de genel hatları ile günlük hayatta tercih edilmesinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. 'Ağasar' kıyafeti fiyatları da kumaş kalitesine göre, 500 ile 1000 lira arasında değişiyor.