Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Aziziye Mahallesi 891. Sokak'ta evin bahçesindeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedinin sahibi Emine Gören, hava alması için dışarıya çıkardığını belirterek, "Çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Kedimi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Düzce, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title