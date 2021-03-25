Ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT ekipleri kurtardı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT ekipleri kurtardı.

Kargı Mahallesi'nde köpeklerden korkan kedi, 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağacına tırmandı. Kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini fark eden çevredekiler, olayı AKUT'a bildirdi. Bir gün boyunca palmiye ağacında mahsur kalan kedi, ekipler tarafından kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ