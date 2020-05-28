Ağaçta fotoğraflanan vaşak, şimdi pusu da görüntülendi Ağaçta fotoğraflanan vaşak, şimdi pusu da görüntülendi Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ağaçta fotoğraflanan vaşak, bu sefer otların arasında pusuda iken görüntülendi Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ağaçta fotoğraflanan vaşak, bu sefer otların arasında pusuda...

Ağaçta fotoğraflanan vaşak, şimdi pusu da görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ağaçta fotoğraflanan vaşak, bu sefer otların arasında pusuda iken görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ağaçta fotoğraflanan vaşak, bu sefer otların arasında pusuda iken görüntülendi. Vaşak kendisini görüntülüyenle göz göze geldikten sonra hızla kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak,geçtiğimiz hafta içinde bir ağacın üzerinde fark edilerek fotoğrafı çekildi. Bugün ise, ilçeye bağlı Kavalcık köyü sınırlarında vaşağı hayvanlarını otlatan Alican Karul ve Sidar Havin tesadüf eseri fark etti. Otların arasında avlanmak için pusuya yatan vaşağın o anlarını cep telefonu ile görüntülendi. Otların arasında kalkan vaşak, kendisinin görüntüsünü çekenlerle göz göze geldikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA