Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - Haberler | Güncel

Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle mahalledeki ağaçlık alan ve tarım arazisinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt

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