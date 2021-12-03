Ağaçların arasında yaşamına son verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Musa K., ağaçların arasında başına dayadığı silahla intihar etti.

İZMİR (DHA) - Bayraklı Altınyol Caddesi Melez Deltası sahil kısmında meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Musa K., Melez Deltası'na gelerek ağaçların arasına oturdu. Musa K., daha sonra yanında getirdiği tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Musa K.'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

 Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title