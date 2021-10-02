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Ağacın altında kalan işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağacın altında kalan işçi ağır yaralandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde kesim sırasında ağacın altında kalan orman işçisi, ağır yaralandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde kesim sırasında ağacın altında kalan orman işçisi, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şinşir mevkiinde ağaç kesimi yapan orman işçisi Tevfik Can, bir anda kestiği ağacın altında mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan Mersin itfaiye ekipleri, ağacın altında sıkışan işçiyi bulunduğu yerden kurtararak, yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıdıktan sonra sağlık ekibine teslim etti.

Ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - MERSİN

Ağacın altında kalan işçi ağır yaralandı

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