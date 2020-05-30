Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü öldü Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı ve bir motosikletin ağaca çarptığı iki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı ve bir motosikletin ağaca çarptığı iki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Halil Öztürk'ün kullandığı 35 AB 1851 plakalı otomobil, Kuyucular Mahallesi Ödemiş yolu ayrımında Faik Çakır idaresindeki 09 UB 429 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve aynı araçtaki Muhterem Soydan ile Halime Çakır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halime Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kuşadası ilçesinde de Önder Demir'in (37) kullandığı 09 BCU 67 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA