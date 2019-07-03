Ağaç Dallarından Oluşan Bu Robot, Yürümeyi Kendi Kendine Öğrendi (Video)

Boston Dynamics'in meşhur robotlarını çeşitli karmaşık hareketleri yaparken görüyoruz. En basit yürüme işlemi bile arka planında yüzlerce saatlik bir çalışma barındırıyor. Bu örnekte ise rastgele dal parçalarından yapılan bir robot, hareket etmeyi öğrenmek için sürünüyor.

Robot, Tokyo Üniversitesi ve Preferred Networks tarafından oluşturulan bir katılımlı girişim tarafından geliştirildi. Uzmanlık alanı derin öğrenme ve yapay zeka olan ekip, bu uzmanlıklarını yeni robotlarına da yansıtıyor.

Bu çalışma, gelecekte bu robotun boyutu, şekli, dizilimleri ne olursa olsun dallarla hareket edebilmesini sağlıyor. İşlem başlamadan önce araştırmacılar, dal parçalarını üç boyutlu olarak tarıyor ve derin öğrenme ağına yüklüyor. Robot da dalların birleştiği noktaları eklem olarak kullanılıp hareketi gerçekleştiriyor. Robot, hareketini şekillendirirken elindeki 3 boyutlu parça bilgisini kullanıyor. En sonunda da dallardan yapılma robotumuz, A noktasından B noktasına, milyonlarca olası yöntemi denedikten sonra ulaşmayı başarıyor.

Bu araç çok gelişmiş değil, rakipleri kadar sağlam da değil. Yine de sağlamış olduğu serbest hareket ihtimali ise önemli bir alan olarak öne çıkıyor.