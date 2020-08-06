Ağabeyinin öldürdüğü minik Seyit'in cenazesi ailesine teslim edildi (2) Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kardeşi Seyit Taha'yı ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren Sinan Yüksel'in ifadesi ortaya çıktı. Ailesinin kardeşine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kıskançlık yaşadığını söyleyen 18 yaşındaki ağabey, "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm" dedi.

"BİLEREK VE İSTEYEREK ÖLDÜRDÜM"

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kardeşi Seyit Taha Yüksel'i ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen Sinan Yüksel, polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne, ardından da adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Sinan Yüksel, tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Verdiği ifade sırasında hakimle de tartışan Yüksel, "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm" dedi. Yüksel, babasının kardeşini daha çok sevdiğini de sözlerine ekledi. Sinan Yüksel, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

YAKINLARI: BABASINA ÖFKELİYDİ

Manavgat Adliyesi'nin dışında bekleyen yakınları, Sinan Yüksel'in psikolojik sorunları olduğunu, ailesinin psikiyatriste götürmek istediğini ancak Sinan Yüksel'in "Ben deli miyim, siz delisiniz" dediğini söyledi.

Yakınları, Sinan Yüksel'ni son 6 aydır odasından sadece yemek yemek ve tuvalete gitmek için çıktığını söyleyerek, gündüzleri dahi odasında perdelerin kapalı olarak durduğunu, tuvalete girip ışığı kapatarak yarım saat, bir saat kadar kendi kendine konuştuğunu anlattı. Babasının, kardeşi Seyit Taha Yüksel'i daha çok sevdiği için kıskandığını söyleyen yakınları, Sinan Yüksel'in zaman zaman ailesini de tehdit ettiğini, babasını kastederek, 'Ona büyük acı yaşatacağım' dediğini öne sürdü. Öte yandan Sinan Yüksel'in, kardeşi Seyit Taha Yüksel'i yaklaşık 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.

Kaynak: DHA