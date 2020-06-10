Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, M.K. (30) ağabeyi İ.K.'yi (35)bıçaklayarak, öldürdü.
10.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:01
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, M.K. (30) ağabeyi İ.K.'yi (35)
bıçaklayarak, öldürdü.Olay, Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. M.K. ile nakliyeci olan ağabeyi İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyini bıçaklayarak yaraladı. Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İ.K., kurtarılamadı.
Gözaltına alınan M.K. ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA