Ağabeyi ile girdiği muhtarlık yarışını kazanan kadın, hizmetleriyle takdir topluyor - Haberler
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Ağabeyi ile girdiği muhtarlık yarışını kazanan kadın, hizmetleriyle takdir topluyor

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Bilalköy Mahallesi'nde 2019 yılında muhtar seçilen Ayşe Günhan (47), yaptığı çalışmalarla mahallesine doğal gaz, kanalizasyon ve içme suyu boru hattı, geri dönüşüm gibi hizmetlerin getirilmesini sağlayarak vatandaşların takdirini kazandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Bilalköy Mahallesi'nde 2019 yılında muhtar seçilen Ayşe Günhan (47), yaptığı çalışmalarla mahallesine doğal gaz, kanalizasyon ve içme suyu boru hattı, Geri Dönüşüm gibi hizmetlerin getirilmesini sağlayarak vatandaşların takdirini kazandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinden kesin dönüş yaparak seçimlere giren Günhan, 4 adayın yarıştığı seçimlerde en yakın rakibi olan ağabeyi Şaban Eker'i de geride bırakarak muhtarlığa seçildi.

En büyük desteği eşi Sabri (47) ve çocukları Yusuf (16) ile Kübranur Günhan'dan (22) gören Ayşe Günhan, yaptığı açıklamada, muhtarlık yarışının çekişmeli geçtiğini söyledi.

Mahalle halkına hizmet için bu yola girdiğini belirten Günhan, şöyle konuştu:

"Köyün eksikleri vardı, onları tespit ettim. Tespitlerimden sonra da hedeflerime birer birer ulaşmaya başladım. İlk etapta, muhtarlık binası uzun süre hiç tadilat görmemişti. Belediyemize dilekçe yazdım ve biraz da peşinden koşturdum, 'İhtiyacım var. Burayı kullanmak istiyorum. Misafirlerimi ağırlamak istiyorum' dedim. Sağ olsunlar onlar da beni kırmadı. İstediğim gibi tadilat yapıldı. Köyümüzün okulunun çatısı akıyordu, duvarları kabarmıştı, rutubet yapıyordu. Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile bildirdim. 'Çatıyı onarıp, tuvaletleri yenileriz' dediler ama binanın içinin de tadilat görmesi gerekiyordu. Onu da kendi çabalarımızla birkaç sponsor bularak yaptık. En büyük hizmet olarak doğal gaz geldi, daha sonraki etapta. Şu anda da altyapı çalışmamız var, kanalizasyon ve içme suyumuz yenileniyor. Etap etap gidiyoruz."

Günhan, geri dönüşüme de büyük önem verdiklerini dile getirerek, mahalle sakinlerinin desteğiyle atıkları evlerde ayrıştırmaya başladıklarını ifade etti.

Ailesinin hala Almanya'da yaşadığını bildiren Günhan, "Çocuklarım okuyorlar, eğitimleri var. Özlem tabii ki çok fazla var. Onun için ara ara gidiyorum, çocuklarım ve eşim geliyor. Zor, kolay değil." dedi.

Mahalle sakinlerinden Semiha Aydın ise muhtarlarından memnun olduklarını, Ayşe Günhan'ın çalışmalarıyla mahallenin çehresinin değiştiğini vurguladı.

Nazmiye Güner, özellikle doğal gaz hizmetinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Erol Baştuğ da Günhan'ın elinden geldiğince kendilerine yardımcı olmaya çalıştığına değinerek, "Doğal gazımız geldi. Köyümüzde şu anda artma sistemli altyapımız da yapılıyor. Telefon verici istasyonu kuruldu. Muhtarımıza çok çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ağabeyi ile girdiği muhtarlık yarışını kazanan kadın, hizmetleriyle takdir topluyor

Ağabeyi ile girdiği muhtarlık yarışını kazanan kadın, hizmetleriyle takdir topluyor

Ağabeyi ile girdiği muhtarlık yarışını kazanan kadın, hizmetleriyle takdir topluyor

Ağabeyi ile girdiği muhtarlık yarışını kazanan kadın, hizmetleriyle takdir topluyor

Ağabeyi ile girdiği muhtarlık yarışını kazanan kadın, hizmetleriyle takdir topluyor
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ağabeyi ile girdiği muhtarlık yarışını kazanan kadın, hizmetleriyle takdir topluyor - Haberler
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