Ağabeyinin, dini nikahlı eşini bıçaklamasına gram üzülmedi: Ben gebereceğime o gebersin
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Ağabeyinin, dini nikahlı eşini bıçaklamasına gram üzülmedi: Ben gebereceğime o gebersin

22.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:21

Isparta'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin evine gitti. İkili arasında tartışma çıkarken, Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç., Dursun Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından tepki gösteren Pınar Ç., "Ben gebereceğime o gebersin" dedi. Polis, Avni Ç.'yi gözaltına alırken, Pınar Ç.'yi de ifade için karakola götürdü. Dursun Y. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Turan Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

DİNİ NİKAHLI EŞİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

KADININ AĞABEYİ DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Bu sırada olay yerine gelen Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Pınar Ç., cep telefonundaki KADES butonunu basarak, polisten yardım istedi.

KARDEŞİNİN DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bina dışında da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Avni Ç., Dursun Y.'yi bıçakla kol ve bacağından yaraladı. Dursun Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, elinde bıçak bulunan Avni Ç.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

"BEN GEBERECEĞİME O GEBERSİN"

"Ben gebereceğime o gebersin" diyerek dini nikahlı eşine tepki gösteren Pınar Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağabeyinin, dini nikahlı eşini bıçaklamasına gram üzülmedi: Ben gebereceğime o gebersin
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