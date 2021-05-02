Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
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Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti

Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Metin Karataş, annesi Kamile ve babası Mustafa Karataş, koronavirüs nedeniyle 9 gün içerisinde yaşamlarını yitirdi. Ağabeyi, annesi ve babasını kaybeden Yusuf Karataş (41), "İnsanlarımız lütfen çok dikkatli olsunlar" dedi.

Silifke Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Metin Karataş'ın lise öğrencisi oğlu Abdulkadir Karataş, bir süre önce Erdemli ilçesindeki dedesi Mustafa Karataş'ı ziyaret etti. Abdülkadir Karataş, Silifke'ye döndükten sonra hastalık belirtisi gösterince yaptırdığı test pozitif çıktı. Silifke Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi altına alınan Karataş, hastalığı yenmeyi başararak taburcu oldu. Karataş iyileştikten sonra babası Metin Karataş, koronavirüse yakalandı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Metin Karataş, 23 Nisan'da yaşamını yitirdi.

ANNE VE BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ

Oğulları Metin Karataş'ın cenazesinden bir gün sonra Kamile Karataş (74) ile eşi Mustafa Karataş (75), hastalık belirtisi gösterip fenalaşınca Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamile Karataş, 24 Nisan günü hayatını kaybetti. Dün de Mustafa Karataş yaşamını yitirdi. Çiftin cenazesi, oğulları Metin Karataş'ın Erdemli Alata Mezarlığı'ndaki kabri yanına gözyaşları arasında toprağa verildi.

"LÜTFEN ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR"

Ailesinden 3 kişiyi 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybeden Yusuf Karataş, "İnsanlarımız lütfen çok dikkatli olsunlar. Gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Benim yaşadığım acıları yaşamasınlar" sözleriyle vatandaşları uyardı.

Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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