Ağa'dan Eşi Semra Ağaoğlu'na Sürpriz Doğum Günü

Ağa'dan Eşi Semra Ağaoğlu'na Sürpriz Doğum Günü

Eğlencenin yeni adresi Maslak 1453' teki PM Restaurant'ta önceki akşam, "Aile Arasında" filminde hem oyunculuğuyla hem de sesiyle dikkatleri üzerine çeken Ayta Sözeri sahne aldı.

Ağa'dan Eşi Semra Ağaoğlu'na Sürpriz Doğum Günü

Türk Sanat müziğinin efsaneleşmiş şarkılarını söyleyen Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasında Ali-Semra Ağaoğlu, Alican-Miray Ağaoğlu, Didem Taslan, Ferit-Bahar Aktuğ gibi ünlü isimler vardı.

Ayta Sözeri'nin tüm şarkılarına eşlik eden kalabalığa kayıtsız kalmayan Sözeri masa masa dolaşarak konukları ile şarkılarını söylerken, büyük alkış toplayarak misafirlerin beğenisini kazandı. Bu güzel gecede ayrıca ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu hafta sonu eşi Semra Ağaoğlu'nun evde kutladıkları doğum günü ardından ikinci kez sürpriz yaparak oğlu Alican Ağaoğlu ve gelini Miray Ağaoğlu ile birlikte geldikleri PM Maslak 1453'de bir kez daha Semra Hanımın doğum gününü kutladılar.

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