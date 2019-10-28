Afyonkarahisar yazar yaşaroğlu çocuklarla buluştu

28.10.2019 10:16

Yazar Yaşaroğlu çocuklarla buluştu

Çizgi Film karakteri Kral Şakir'in çizerliğini üstlenen yazar Varol Yaşaroğlu, Afyonkarahisar'da hayranlarıyla imza töreninde buluştu.

Bir kitap evinin daveti üzerine Afyonkarahisar'a gelen Varol Yaşaroğlu, minik hayranlarıyla imza töreninde bir araya geldi. Kral Şakir çizgi film karakterine hayat veren Yaşaroğlu'nu görmek için çocuklar ve aileleri kitap evi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Yaşaroğlu'nu bekleyen çocuklar Kral Şakir'e ait şarkıları seslendirdi. Yaşaroğlu, minik hayranlarıyla sohbet etti. Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

'MİLLİ BİR KAHRAMAN YARATTIK'

İmza töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan yazar Varol Yaşaroğlu, çocukların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduğunu söyledi. Yaşaroğlu, Çocuklarda acayip bir Kral Şakir hayranlığı var. Sadece çocukların değil anne ve babaların da coşkusunu ve tutkusunu görüyorum. Ne mutlu ki biz bir milli kahraman yarattık. Türk halkı da onu bağrına bastı. Şu anda kitaplarımızla, dizimizle ve sinema filmimizle gerçekten Türk halkının gönlünde taht kurmuşuz. Yaşasın Kral Şakir diyorum dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ KİTAP OKUYOR'

Anadolu'da çok büyük bir ilgi gördüğünün altını çizen Varol Yaşaroğlu, Büyük şehirlerde çok imza etkinliği yaptık. Ama yavaş yavaş gelmeye başladığım illerde ilginin yüksek olacağını tahmin ediyordum. Şu anda rekor kıran bir sinema filmimiz var. Kral Şakir dizisini izlemeyen sinema filmini izleyip buraya geldi. Buraya gelen Afyon halkını kutluyorum ve güzel tepkiler alıyorum. Aileler bize sizin sayenizde çocuklar kitap okumaya başladı diyor. Bu da bizim için büyük bir mutluluk diye konuştu.

'OKUMAK YAŞAMAKTIR'

İmza törenine katılarak çocuklara ve ailelerine Türk bayrağı dağıtan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bu tür bir etkinliğin çocuklar açısında önemli olduğunu söyledi. Öner, Yazarımızla hayranlarını buluşturduğu için kitap evimize teşekkür ediyoruz. Biz de yarınlarında daha çok okuyan, özünü, tarihini, geçmişini bilen çocuklar yetiştirerek daha sağlam adımlar ve donanımlı bireyler yetiştirmek için inşallah yeni yükselen Türkiye'yi inşa edeceğiz diyorum. Okumak yaşamaktır dedi.

Kitap evi sahibi Hasan Tahin Külcüoğlu da bu tür etkinlikleri ayda bir kez yapmak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA