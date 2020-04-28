AFYONKARAHİSAR Yangın evi kül etti, 4 kişilik aile evsiz kaldı
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AFYONKARAHİSAR Yangın evi kül etti, 4 kişilik aile evsiz kaldı

Yangın evi kül etti, 4 kişilik aile evsiz kaldıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ömer Yılmaz'a ait 2 katlı kerpiç ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

AFYONKARAHİSAR Yangın evi kül etti, 4 kişilik aile evsiz kaldı
28.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:53

Yangın evi kül etti, 4 kişilik aile evsiz kaldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ömer Yılmaz'a ait 2 katlı kerpiç ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki iki evin de zarar gördüğü yangında Yılmaz'a ait 2 büyükbaş hayvan da öldü. Yangın sonrası 4 kişilik Yılmaz ailesi evsiz kaldı.

Sandıklı'ya bağlı Çiğiltepe köyünde bugün saat 17.00 sıralarında Ömer Yılmaz'a ait iki katlı kerpiç evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ömer Yılmaz'ın işte, eşi ve 2 çocuğunun ise evde olduğu sırada çıkan yangın bir anda büyüdü. Yılmaz'ın eşi ve çocukları evi terk ederken, alevleri gören köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Köylüler kendi imkanlarıyla da alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ekipleri ile Sandıklı ve Akharım belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Büyüyen alevler bitişikteki Keziban Özpınar ve Yüksel Dinç'e ait evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle Ömer Yılmaz'ın evi ve alt katındaki besihane tamamen yanarken, bitişikteki iki evde de maddi hasar oluştu. Yılmaz'ın besihanesindeki buzağı ve inek de telef oldu.

Asgari ücretle bir işletmede çalışan Ömer Yılmaz ile eşi ve 2 çocuğunun geçici olarak köydeki akrabalarının evinde kalacağı öğrenildi. Yangına müdahale eden köy sakinleri ise devletten aileye yardım edilmesi istendi.

'GELDİĞİMDE HER TARAF PERİŞAN'

Evi yanan Ömer Yılmaz, "Ben işteydim. Patrona telefon geldi. Bana 'acil eve git' dedi. Ne olduğunu söylemedi. Eve gelirken gördüm zaten duman var. Geldiğimde her taraf perişan. Hayvanlarım telef oldu. Bütün eşyalarım falan yanmış. Evde de bayağı hasar var? dedi.

'DEVLET YETKİLİLERİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Yangına müdahale eden köy sakinlerinden Kader Turan, "Arkadaşımızın evinde yangın olduğunu gördük. İleriden koştuk ilk müdahaleyi yaptık. Ama çok zayiat var. İki hayvanı telef oldu. Kullanabileceği bütün eşyaları yandı. Bu arkadaşımızın maddi durumu zaten zayıf. Asgari ücretle çalışan arkadaşımız. Devlet yetkililerimizden onların istediği kadar yardım bekliyoruz? diye konuştu.

'YAPABİLECEĞİMİZ PEK BİR ŞEY OLMADI'

Bir başka köy sakini Kamil Çetin de "Bütün arkadaşlar müdahale ettik. Ancak bu kadar başarabildik. Yapabileceğimiz pek bir şey olmadı. Sonra itfaiye geldi söndürdü? dedi.

AFYONKARAHİSAR Yangın evi kül etti, 4 kişilik aile evsiz kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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