AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, İscehisar'daki Kadın Kültür Evi'nde incelemede bulundu
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AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, İscehisar'daki Kadın Kültür Evi'nde incelemede bulundu

Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in İscehisar ziyareti Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi Vali Çiçek'in Kadın Kültür Evini incelemesi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e bilgi verilmesi Vali Çiçek'in konuşması Afyonkarahisar Valisi Çiçek, İscehisar'daki Kadın Kültür Evi'nde...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in İscehisar ziyareti

Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi

Vali Çiçek'in Kadın Kültür Evini incelemesi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e bilgi verilmesi

Vali Çiçek'in konuşması Afyonkarahisar Valisi Çiçek, İscehisar'daki Kadın Kültür Evi'nde incelemede bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İscehisar ilçesinde yapımı devam eden Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu.

Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye de bir çok ilin de örnek aldığı kadın kültür evleri her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi.

Kadın Kültür Evleri'nin Afyonkarahisar'daki sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Buralarda sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler ve alanında uzman kişilerce verilen eğitimlerle kadınlarımızı her alanda geliştiriyor. Kadınlarımızı desteklemeye, onların üretime dahil olarak kendi ekonomilerine katkı sağlamaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. İş insanı Necmettin Ayyıldız tarafından yapımı üstlenen, farklı mimarisiyle hayran bırakan Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi'de inşallah kısa sürede tamamlanacak. Her zaman söylediğim gibi bu şehirde bir şeyler kadınlar eliyle değişecek. İscehisar'ı da kadınlarımız değiştirecek."

Çiçek, bu güzel kadın kültür evimizin yapımını üstlenen ve İscehisarlı kadınlarımıza armağan eden iş insanı Necmettin Ayyıldız'a teşekkür etti.

Vali Çiçek'e İscehisar Kaymakam Uğur Kapar, Belediye Başkanı Ahmet Şahin ile Necmettin Ayyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan ile Kadın Kültür Evi Müdürü Teslime Kaya eşlik etti.

AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, İscehisar'daki Kadın Kültür Evi'nde incelemede bulundu
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, İscehisar'daki Kadın Kültür Evi'nde incelemede bulundu
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, İscehisar'daki Kadın Kültür Evi'nde incelemede bulundu
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, İscehisar'daki Kadın Kültür Evi'nde incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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