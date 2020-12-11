Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:44
Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz AA'nın

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Temiz, haber kategorisinden Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" karesini oylayan Temiz, spor kategorisinde de Fecri Balık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Temiz, AA'nın yılın fotoğraflarının yer aldığı üç kategoride de çok güzel fotoğrafların olduğunu ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabirlerin ülkenin tanıtımına da çok büyük katkı sağladığını aktaran Temiz, "Bu yarışmanın her yıl artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sahada görev yapan tüm çalışanlara da başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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