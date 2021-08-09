Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Kadir Kiper - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente, şüphe üzerine durdurduğu araçta bir miktar metamfetamin ile esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki 2 şüpheliye adli işlem uyguladı.

Çay'da etkili olan sağanak

Çay Belediyesi, hafta sonu ilçede etkili olan sağanak sonara yollarda oluşan çamur birikintilerini temizliyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yollarda oluşan çamur ve taş birikintilerinin temizlenmesi için çalışmalara hızlı bir şekilde başladı.

İş makineleri yardımıyla ilçedeki yolların temizliğini tamamlayan ekipler, 2 mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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