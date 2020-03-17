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Abdulhekin Ayhan, Başmakçı, Afyon, Güncel

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince bütün kamu binaları dezenfekte edildi.

17.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:22
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince bütün kamu binaları dezenfekte edildi.

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü'nün talimatıyla ilçede Kovid-19 tehlikesine karşı yapılan çalışmalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile camiler, toplu taşıma araçları, hastane, sağlık ocağı, kahvehaneler, iş yerleri, banka, postane gibi yerler dezenfekte edilerek, halk sağlığının korunması yönünde gerekli tedbirler alındı.

Dinar'da koronavirüs toplantısı yapıldı


Dinar ilçesinde Kovid-19 toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mehzer Işık, intaniye doktoru Sema Acar Şencan, eczacı İbrahim Koçak ve İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Yavuz Karakaya katıldı.


Vatandaşları, Kovid-19'a karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Kapankaya, kurumların dezenfekte işlemlerinin devam ettiğini, Afyonkarahisar Valiliğinden verilen talimatların uygulandığını söyledi.

Buna ilişkin ilçede alınan ve alınacak tedbirlerin belirlendiği toplantıda, İlçe Sağlık Müdürü Işık, Kovid-19'a ilişkin bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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