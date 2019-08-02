Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ilçeye bağlı Palaz, Bilgiç ve Bademli köylerini ziyaret etti.

Kapankaya, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Köylerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusundaki dilek, istek ve önerileri yerinde inceliyoruz. Tespit edilen sorunları da yerinde çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fevzi Şen ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İrfan Yüksel'de katıldı.

Dazkırı'da yaz futbol kursları

Dazkırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen futbol yaz okulu kursları devam ediyor.

Yaz futbol okulunu ziyaret eden Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, kurstaki çocuklarla beraber futbol oynayarak onların neşesine ortak oldu.

Çocukların her zaman spora teşvik edilmesi gerektiğini belirten Başkan Taylan, "Gençlerimiz yaz tatillerinde sporla ilgilenirlerse diğer kötü işlerden uzak dururlar. Gençlerimiz boş olarak koca bir yaz tatilini heba etmemeli. Bu sebeple onlar için futbol yaz okulları ve diğer çeşitli kursları devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA