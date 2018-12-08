Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası sportif müsabakalar sonunda, ilçeyi Afyonkarahisar'da yapılacak turnuvalarda temsil edecek takımlar belirlendi.

Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır, yaptığı açıklamada, Genç Erkekler Futbol'da A Gurubunda Dinar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, Haydarlı Çok Programlı Lise, Genç Kızlar Voleybol maçları sonucunda E Gurubunda Dinar Anadolu Lisesi, G Grubunda ise Dinar Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi takımlarının Afyonkarahisar'da mücadele vereceğini söyledi.

Başmakçı Kaymakamı Soylu, Yassıören'i ziyaret etti

Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçeye bağlı Yassıören köyünü ziyaret ederek, köyde bulunan ilkokul ile köyün yaşlılarını ziyaret etti.

Yassıören İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Soylu, okulun ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.

Soylu, köydeki bulunan yaşlı ve hastaları da evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Köy kahvehanesine de konuk olan Soylu, köylülerle sohbet edip taleplerini dinledi.