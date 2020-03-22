Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri 65 yaş üstü bireylerin alışverişini yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri 65 yaş üstü bireylerin alışverişini yapıyor - Haberler
Zabıta, Afyon, Güncel

Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri 65 yaş üstü bireylerin alışverişini yapıyor

Afyonkarahisar'da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) sekretaryasında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişlerini...

22.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:24
Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri 65 yaş üstü bireylerin alışverişini yapıyor

Afyonkarahisar'da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) sekretaryasında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor.

Afyonkarahisar Valiliğince, İçişleri Bakanlığı kararıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması üzerine, SYDV sekretaryasında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.

Valilikteki ilk toplantıda ise "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun alacağı tedbirler ve uygulamada yaşanacak sıkıntılar istişare edilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bugün, Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstündekiler ile kronik hastalara gıda alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Belediyesi başta olmak üzere, çok sayıda ilçe ve belde belediyeleri de sosyal medya hesaplarından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların evlerinden çıkmaması için "Emrinizdeyiz", "Bizim için değerlisiniz" ve "Siz isteyin, tüm ihtiyaçlarınızı biz ayağınıza kadar getirelim" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

"Sandıklı'da zabıta ekipleri yaşlılara hizmete başladı"

Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların market, ısınma, elektrik, su gibi birçok ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı.

Ekipler, telefon ile aldıkları siparişleri temin ederek, 65 yaş üstündekiler ve kronik rahatsızlığı olanların evine götürüyor.

İhtiyaçları evine getirilen 70 yaşındaki Hasan Karagöz, uygulamanın güzel ve yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Karagöz, "Bazı insanlar uygulamayı yanlış anlıyor. Ben sokağa çıktığım zaman tehlike durumum artıyor. Mikrop kapma olasılığım artıyor. Evde kaldığım zaman yüzde 100 olan oranı yüzde 50'ye indiriyoruz." dedi.

Zabıta Memuru Fatih Öztopbaş da oluşturulan ekiplerce, ilçedeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara evlerinde destek verdiklerini belirtti.

Zabıta Müdürlüğüne gelen telefonu anında değerlendirmeye aldıklarını vurgulayan Öztopbaş, şunları kaydetti:

"Hasta ve yaşlı insanlarımız bizi arayarak ihtiyaçlarını bildiriyor. Başta ekmek, süt, yumurta gibi temel gıda maddeleri istiyorlar. Gelen telefonu hemen değerlendirip hızlı bir şekilde alışverişimizi yapıp evlerine ulaştırıyoruz. Bunun yanında telefon ve elektrik faturası, ısınma kontörü gibi ihtiyaçlarını da anında yerine getiriyoruz. Nadiren de olsa sokakta gördüğümüz yaşlıları da evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Biz her zaman yaşlılarımıza hizmet vermek için burada hazırız."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp 'Evde kalın' çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ender Saraç Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya 112 Acil Futbolcu
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri 65 yaş üstü bireylerin alışverişini yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 18:46:45. #1.14#
title