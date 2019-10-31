Afyonkarahisar'da yakalanan traktör ve otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı

31.10.2019 17:30

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, iki traktör ile bir otomobili çaldığını itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Cem Çelebi ve Ahmet Eryiğit'e ait traktörler ile sanayideki boya atölyesinden Ahmet Remzi Gümüş'e ait otomobil çalındı.

Hırsızlık mağdurları, İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla İbrahim S.'yi gözaltına aldı.

Zanlı İbrahim S, emniyetteki ifadesinde, traktörler ile otomobili çaldığını ve Afyonkarahisar'da farklı kişilere sattığını itiraf etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen İbrahim S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA