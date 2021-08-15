Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Kadir Kiper - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir adreste yaptığı aramada, 235 gram esrar, 121 kök hint keneviri, bir miktar metamfetamin ile kenevir tohumuyla ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan E.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirmek" suçlarından gözaltına alındı.

İ.Ç.Ç ile A.D. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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