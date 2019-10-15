Afyonkarahisar'da "Uyum Mahalle Buluşmaları"

15.10.2019 03:01

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 21'incisi Afyonkarahisar'da düzenlendi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesislerindeki programda yaptığı konuşmada, uyum konusunu tarihi bir sorumluluk olarak ele alarak uyguladıklarını söyledi.

Batı medeniyeti gibi olaylara yaklaşmadıklarını dile getiren Ok, şöyle konuştu:

"Büyük bir operasyon yapıyoruz. Orada askerlerimizin ayaklarına Allah, taş değirmesin ama evlatlarımız şehit ve gazi olacaklar. Oradaki hiç bir askerimizin aklında burası Suriye'dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok. ya ne var? Ecdadımızın emaneti olanı torunlarına geriye iade etme aşkı, şevki ve hissiyatı var. O yüzden batı medeniyeti, kendi karışık aklını, kanlı elini bu coğrafyadan çektikleri takdirde bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeterde artar. O yüzden bizim yapmamız gereken orada bin yıldır İslamiyete bayraktarlık eden kahraman Türk ordusuna dua etmektir. Onun dışında aramızda bulunan kardeşlerimiz ve diğer yabancı misafirlerimizle ilgili iş ve işlemleri, devletimizin bize vermiş olduğu yükümlülükle, güzel bir şekilde gerçekleştiririz."

-"Vicdani bir sorumlulukla hareket etmekteyiz"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da dünya üzerinde yerinden edilen insan sayısının 71 milyona ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin 5 milyon insana kapılarını açtığını dile getiren Kadıoğlu, "Tüm dünya adeta bu olaya gözlerini kapatırken ülkemiz duyarlı yaklaşımını kaybetmeden göç politikasını insan temelli oluşturmayı başarmıştır. Bunları yaparken de insani değerleri göz önüne alarak vicdani bir sorumlulukla hareket etmekteyiz. Suriye'de yaşanmış olan bu savaş, kimsenin istemediği, büyük trajediler ile göçlere sebep olan ve insanları evlerinden eden bir durum. Bu insanların ne gibi zorlukların yaşadığını çok iyi bilen hem milletimiz hem de devletimizin olduğunu altını çizmek isteriz."diye konuştu.

-"Birbirimize destek olmalıyız"

Kadıoğlu, ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi ve kamu düzenini bozanlara karşı, devletin gerekli tedbirleri aldığını ve almaya devam edeceğini vurguladı.

Birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak herkesin isteği olduğunu aktaran Kadıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin PKK/PYD terör örgütüne karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'da bölgemizde bizlerin huzuru ve barışı gerçekleştirilmektedir. Allah, şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Duamız ve gönlümüz onların yanındadır. Bugünlerde yaşamış olduğumuz bütün olaylara karşı bir birimize destek olmalıyız. Bu da bizim şiarımız olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından göç konulu kısa filmler gösterildi. Halk oyunları gösterisinin ardından başarı hikayeleri anlatıldı.

Programa, Ok ile Kadıoğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, BMMYK Afyonkarahisar İl Temsilcisi Emir Hüseyin Bengisoy, Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, daire müdürleri ve Suriyeli aileler katıldı.

Kaynak: AA