Afyonkarahisar'da trafik denetimi

09.08.2019 20:01

Afyonkarahisar'da, bağlantı kara yollarında tatilcilerin, gidecekleri yerlere daha rahat şekilde ulaşması için tedbirler aldı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki kavşaktaki denetimlere, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe de katıldı.

Boztepe, trafik denetimlerinde, Kurban bayramı tatiline giden sürücülere trafik kuralları ve başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim" ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projeleri hakkında bilgi verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin en kritik kavşak noktaları arasında yer alan Afyonkarahisar'da yol denetimi ve kontrolü yaptıklarını aktaran Boztepe, "Bayram dolayısıyla ekiplerimizin 53'ü şehirlerarası yollarda, 20'si il merkezi ve ilçelerde görev yapıyor. Toplam 73 ekibimiz görev başında. Bunların yanında da yaklaşık bin 500 kolluk personelimizde, genel asayişi sağlamakta görev alıyor. Ayrıca da halihazırda 270 kişilik trafik ekimizde bu çalışmaları yürütüyor. Bu bayramda da yeniden görev alan ve fedakarlık gösteren tüm güvenlik güçlerimize halkımız adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, denetimin ardından Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

Kaynak: AA