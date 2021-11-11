Afyonkarahisar'da tıra çarpan otobüsteki 7 yolcu yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
Arif Nas (54) idaresindeki 41 PK 405 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü yakınlarında aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Ali Bakan'ın (48) kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada otobüsteki yolculardan Resul Çakır (19), Rabia Akbaba (27), Deniz Sert (36), Durdu Ateş (48), Lokman Sertaç (54), Fatoş (50) ve Berçem Epözdemir (24) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çakır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.