Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama Açıklaması
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Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama Açıklaması

23.02.2021 19:58 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:02
Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama Açıklaması

Afyonkarahisar Valiliği, Amorium Antik Kenti'nde terör örgütü propagandasını yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Afyonkarahisar Valiliği, Amorium Antik Kenti'nde terör örgütü propagandasını yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılan açıklamada, "12 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorium Antik Kenti'nde bir grup kadının açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Ankara'da gözaltına alınan 5 kişinin Afyonkarahisar'a getirileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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