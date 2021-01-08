Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı
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Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı

08.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:11

Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan iki bayağı şahin ve bir çakır kuşu olmak üzere üç yırtıcı kuş doğaya salındı.

Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan iki bayağı şahin ve bir çakır kuşu olmak üzere üç yırtıcı kuş doğaya salındı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç birlikte tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan atmacagillerden olan iki bayağı şahin ve bir çakır kuşu olmak üzere 3 yırtıcı kuşu doğa saldı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır yaptığı açıklamada, 3 yırtıcı kuşu doğayla buluşturduklarını söyledi. Kandır konuşmasına şöyle devam etti:

"2 tane bayağı şahin bir tanesi de çakır. 3'ü de atmacagillerden. Çakır kuşu atmacagillerin en büyüğü diğer bayağı şahinler yırtıcı kuşlardan biraz daha orta ebatta olan yırtıcı kuşlardan. Şimdi bu yırtıcı kuşlar doğa da hızlı üreyen türleri popülasyonlarını dengelemede rol oynuyorlar. Özellikle güvercin gibi, saksağan gibi ya da tarla faresi, tavşan sincap gibi ya da diğer ötücü kuşlar gibi birçok türün popülasyonlarını dengelemede yırtıcı kuşlar önemli bir oynuyorlar. Dileriz yolları açık olur, nesilleri bol olur ve ekosisteme hizmete devam ederler. Bugün saldığımız kuşlar farklı zamanlarda geldiler ama bir kaç tedavi süresi geçirenlerde var aralarında ya da bir haftadır bizle olanlarda var. Şimdi doğaya dönebilmelerinin sebebi genelde enfeksiyon ya da besin yetersizliği gibi gelen yırtıcı kuşların tedavisi daha başarılı ve doğaya dönme şansları daha yüksek. Bunlar genel durumları bozukluktan dolayı Merkezimize ulaştırılan hayvanlardı ve doğaya dönebildiler. Ama aynı zaman yırtıcı kuşlarda elektrikli tellere çarpma sonucu ya da ateşli silahla yaralanma sonucu gelen hayvanlar bu kadar şanslı olmuyorlar. Bu kuşlar şanslıydı, tedavileri tamamlandı ve doğaya dönebildiler."

Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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