Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı - Haberler
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Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı

Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı

AFYONKARAHİSAR'da Akarçay'da yüzen su samuru, görenleri şaşırttı.

AFYONKARAHİSAR'da Akarçay'da yüzen su samuru, görenleri şaşırttı. Vali Gökmen Çiçek, su samurunun fotoğrafını "Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Akarçay'a nerden geldi acaba" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte Akarçay'a giren su samuru, görüntülendi. Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Vali Çiçek paylaşımında "Gizemli şehir diyoruz, gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler, Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nerden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın. Muhteşem" yorumunda bulundu. Belediye Başkanı Zeybek ise paylaşımında "Biz bu şehre boşuna 'Gizemli Şehir Afyon' demiyoruz. Akarçay'da su samuru, görenleri şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da yaşamak ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.


Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı

Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı

Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri

Gökmen Çiçek, Karahisar, Akarçay, su, Güncel, Haber

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