Afyonkarahisar'da "Şehit Emniyet Müdürü Ali Er Kütüphanesi" açıldı
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Afyonkarahisar'da "Şehit Emniyet Müdürü Ali Er Kütüphanesi" açıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Kültür Sanat
Afyonkarahisar'da 'Şehit Emniyet Müdürü Ali Er Kütüphanesi' açıldı

Afyonkarahisar'da "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Emniyet Müdürü Ali Er adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

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Afyonkarahisar'da "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Emniyet Müdürü Ali Er adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki kütüphanenin açılışına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in oğlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, proje koordinatörü Hilal Kalafat ve davetliler katıldı.

Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada rahat valilik yapıyorsam, sizlerin karşısında konuşabiliyorsam, 1990'lı yıllardaki kahramanları unutamayız. Çok büyük bir mücadele verdiler. Operasyonlara giderken ölüme gittiklerini biliyorlardı. Dünyada hiçbir millet yoktur, şahadete şerbet diyen, ölüme şerbet diyen. Bir tek biz deriz. Gerçekten şahadeti şerbet olarak görüyoruz. Özel harekatçıların gözlerinde de bunu görüyorum. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Şehit müdürümüzün resmine bakarken onu düşündüm, onlara karşı mahcup olursak çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız, bilmiyorum."ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Meltem Kaya da Şehit Emniyet Müdürü Ali Er Kütüphanesi'nin Türkiye'de açılan 70'inci kütüphane olduğunu belirtti.

Projesi koordinatörü Hilal Kalafat ise devlet kurumlarına ve okullara şehit kütüphaneleri açmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er'e ve dernek başkanı Kaya'ya plaket verdi.

Tören, kütüphanenin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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