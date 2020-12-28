Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

28.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:32
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emrah Aydın (30) yönetimindeki 48 TG 553 plakalı otomobil, Gazlıgöl beldesi- Ablak köyü kara yolu Fatih Mahallesi yakınlarında Seydi Ahmet Kevzenoğlu'nun kullandığı 03 ABN 363 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin tarlaya girdiği, traktörün ise şarampole devrildiği kazada, sürücüler ile traktördeki Hacer (39), Hamiyet (16) ile Fatma Nur Kevzenoğlu (11) yaralandı.

Kaza yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Domagoj Vida Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 23:32:29. #1.14#
title