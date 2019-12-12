Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

12.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:32
Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

(21) yönetimindeki 77 AG 606 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 55. kilometresinde, Yaşar Çolak (46) idaresindeki 35 HAR 95 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yaşar (46), Emine (44) ve Sıdıka Çolak (77) ile Serpil Karatepe (38) hayatını kaybetti.

Yaralanan Cihan Ünal, Emirdağ Devlet Hastanesine, Adem Karatepe ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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