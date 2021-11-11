Afyonkarahisar'da otobüs TIR'a arkadan çarptı: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Haberler | Güncel
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Gökçeaalan köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halindeki Arif Nas'ın (54) kullandığı 41 PK 045 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Ali Bakan (48) yönetimindeki 15 AAU 541 plakalı TIR'a arkadan çarptı.Kazada otobüsteki yolculardan Resul Çakır (19), Berçem Epözdemir (24), Fatoş Epözdemir (50), Rabia Akbaba (27), Deniz Sert (36), Lokman Sertaç Epözdemir (54) ve Durdu Ateş (48) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Resul Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.- Afyonkarahisar