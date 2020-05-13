Afyonkarahisar'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam, eski Afyonkarahisar yolunun Taşlıbayır mevkisinde meydana geldi. Mahir Erdem'in (37) kullandığı 03 LY 314 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Mahir Erdem ile arkasında oturan Ali Erdem (42), yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kasksız olduğu öğrenilen Ali Erdem, ağır yaralı olarak ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede doktorların müdahale ettiği Ali Erdem, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Mahir Erdem ise Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA