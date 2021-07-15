Afyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralı
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Afyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralı

Afyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

Çetin Öğmen idaresindeki 03 SM 455 plakalı minibüs, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Akharım beldesi yakınlarında Gökhan Özkurt yönetimindeki 03 L 1239 plakalı hayvan taşıyan kamyonete çarptı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 4 yolcu AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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