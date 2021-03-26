Afyonkarahisar'da "Kovid-19 Kahramanları" fotoğraf sergisi açıldı
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Afyonkarahisar'da "Kovid-19 Kahramanları" fotoğraf sergisi açıldı

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 'Kovid-19 Kahramanları' fotoğraf sergisi açıldı

Afyonkarahisar'da, gazeteci Ömer Mazi'nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi pandemi polikliniğinde sağlık personelinin çalışmalarını çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi açıldı.

Afyonkarahisar'da, gazeteci Ömer Mazi'nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi pandemi polikliniğinde sağlık personelinin çalışmalarını çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi açıldı.

Bir otelde sergi açılışı öncesi konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dünyanın birçok ülkesinde salgın yüzünden sağlık sisteminde aksamalar yaşandığını kaydeden Çiçek, şöyle konuştu:

"Doktorlar istifa etti, huzurevlerinde bakımlar aksadı. Ama ülkemizde böyle bir durum söz konusu olmadı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımız çok büyük özveri göstererek mücadele etti. Bu fedakarlıkların ön güzel örnekleri Afyonkarahisar'da da yaşandı. Afyonkarahisar'da böyle bir sağlık ekibiyle çalışmaktan gurur duyuyorum. Allah eksikliklerini göstermesin. İyi ki varlar, gerçekten onlara çok şey borçluyuz."

Farkındalık yaratmak için, konuşmasına sağlık çalışanlarının giydiği kıyafetle başlayan Mazi, 176 fotoğrafın sergileneceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Protokol kurdelenin kesilmesinin ardından sergiyi gezdi.

Açılışa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Sağlık İl Müdürü Serhat Korkmaz, Tabip Odası Başkanı Alev Türe, Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran il protokolü de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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