Afyonkarahisar'da köprü altında donmuş erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da bir köprü altında donmuş vaziyette erkek cesedi bulundu. İsmi açıklanmayan 69 yaşındaki şahsa ait ceset, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere; kent merkezindeki Asri Mezarlık karşısında bulanan üst geçit köprüsü altındaki yoldan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğu gördü. Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsın donarak hayatını kaybettiği tespit etti. İsmi açıklanmayan şahsın 69 yaşında olduğu belirtildi.

Cesedin yanında battaniye olduğu, ancak şahsın battaniyenin dışında olduğu, ayrıca cesedin yanında yemek için kullanılan plastik tabakların olduğu da gözlendi.

Polis tarafından bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Savcı tarafından yapılan tahkikatın ardından ceset, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR