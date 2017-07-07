Afyonkarahisar'da İgm Toplantısı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin Temmuz ayı toplantılarının 4. birleşimi Salih Sel başkanlığında gerçekleştirildi.



İGM toplantı salonunda gerçekleşen oturumda iki gündem maddesinin yanı sıra, ihtisas komisyonlarından gelen raporlar görüşüldü.



Meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilen gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edildi.



Afyonkarahisar Belediyesi, ilçe belediyeleri ve belde belediyeleri imar planı içerisinde kalan yolların İl özel idaresi yol ağından çıkarılarak, belediyelere devrinin yapılmasını için ihtisas komisyonundan gelen raporda, belediyelerin imar planı içerisinde kalan yolların tüm bakım, onarım, tamirat, trafik işaret ve levha çalışmalarının ve her türlü emniyet tedbirlerinin ilgili belediyelerce gerçekleştirilmesine karar verildi.