Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte, FETÖ üyeliğinden hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016 yılında hakkında işlem yapılan ve terör örgütünün Afyonkarahisar esnaf yapılanmasında yer alan, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi, Akmescit Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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