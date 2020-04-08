Afyonkarahisar'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele çerçevesinde, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.

Daha önce belirli periyotlar çerçevesinde devam eden dezenfekte işlemleri, salgına karşı önleyici tedbir olarak iki katına çıkarıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, parklar, dükkanların önleri yıkanırken bir yandan da dezenfekte ediliyor. Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerini de çöplerin alınmasının ardından hijyenik hale getiriyor.

Kaynak: AA