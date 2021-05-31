Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu biberonla besleniyor
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Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu biberonla besleniyor

Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu biberonla besleniyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) biberonla besleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) biberonla besleniyor.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi ekipleri tarafından kendilerine teslim edilen ve bir haftalık olduğu değerlendirilen yavrunun genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Geyiğe mineral ve vitamin takviyesi yapacaklarını dile getiren Kandır, "Yavru geyiğimiz sütten kesilene kadar yaklaşık 2-3 ay sık aralıklarla biberonla beslenecek. Yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra da Eskişehir Çatacık Geyik Üretme İstasyonuna göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Kandır, kızıl geyiklerin mayıs ayından itibaren doğum yapmaya başladığını, doğada bu tür yavruların görünebileceğini belirtti.

İnsanların doğada gördükleri geyik yavrularına dokunmaması gerektiğini vurgulayan Kandır, "Yavru hayvan yaralanmış, aç ve bağırıyorsa çevrede yırtıcı hayvanların riski altındaysa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirilebilir." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu biberonla besleniyor
Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu biberonla besleniyor
Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu biberonla besleniyor
Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu biberonla besleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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