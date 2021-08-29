Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni

Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'da evliliğe ilk adımı atarak nişan merasimi düzenleyen genç çiftin arkadaşlarının taktığı ilginç takı herkesi şaşırttı.

Afyonkarahisar'da evliliğe ilk adımı atarak nişan merasimi düzenleyen genç çiftin arkadaşlarının taktığı ilginç takı herkesi şaşırttı. Damadın arkadaşları metrelerce uzunlukta 5 TL takarken, gelinin arkadaşları ise 10 TL'den oluşan beşibiryerde takarak davetlileri kahkahaya boğdu.

Afyonkarahisar kent merkezinden lise yıllarında tanışan Nur Güneş ile Selahattin Kılınç üniversiteyi tamamladıktan sonra nişanlanmaya karar verdi. Afyonkarahisar'ın tarihi konaklarından birinde nişan merasimi düzenleyen genç çift; eş, dost, akraba ve komşularını nişana davet etti.

Gönüllerince eğlenen genç çift için gecenin ilerleyen saatlerinde takı merasimi düzenlendi. Takı merasimi alışılagelmiş davetlilerin sıraya girerek teker teker takılarını takmasıyla devem ederken sıranın en sonunda damadın arkadaşları ile gelinin arkadaşları uzunca bir kuyruk oluşturdu. Damadın arkadaşları gün boyu market market dolaşarak topladıkları 5 TL'leri birbiri ardına ulayarak metrelerce uzunluğunda ilginç bir takıyı evliliğe ilk adımı atan Selahattin Kılıç'ın boynuna doladı. Gelinin arkadaşları ise Türk örf ve adetlerinin vazgeçilmez takısı beşibiryerdeye farklı bir yorum katarak 10 TL'den oluşan beşibiryerdeyi Nur Güneş'e taktılar.

Damat ve geline mizah amaçlı takılan bu takılar davetlileri kahkahaya boğarken genç çiftin nişan töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni
Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni
Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni
Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Mesut Akusta Deniz Akkaya Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 11:29:18. #1.15#

title