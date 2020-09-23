Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
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Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

23.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:33
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Meclisi kararınca, beldede Kovid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması gerektiği, temel İhtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkabileceği belirtilerek, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası ile Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında işlem yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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