Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

20.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:46
Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Orhan Gül (44) yönetimindeki 48 AFJ 095 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Denizli yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı.

Kazada, sürücü Gül ile araçtaki Aydın Derya Küçükoğlu (50) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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