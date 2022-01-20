Afyonkarahisar'da 2022 yılı "Şehitler Takvimi" hazırlandı

???????Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin katkıları ile 2022 yılı "Şehitler Takvimi" hazırlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, makam odasında bin adet basımı yapılan "Şehitler Takvimi" için, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

2022 Şehitler Takvimi'ni yeniden dizayn ederek basımının tamamlandığını dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah keşke hiç göstermeseydi, yaşanmasaydı ama takvimimizde 350 şehidimiz yer alıyor. Menfur terör hadiseleri keşke hiç olmasa ama maalesef ülkemizde huzur vermemeye ant içmiş şerefsizler var. 'Beyaz Türkler' diye adlandırılan bir gurup vardı. Boğazda oturup ülkeye huzur yüzü göstermeyen terörün arkasında olan 'Türkiye Türklere bırakılacak kadar değersiz bir ülke değil' diyorlardı. Ama elhamdülillah milletimiz birlik olduğu sürece bunu başaramayacaklar. Son yıllarda terörü çok ciddi bir darbe vuruldu. Son çırpınışları inşallah bu birliktelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde terör belasından kurtulacağımıza yürekten inanıyorum. Takvimin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı da, "Bize düşen görev aziz şehitlerimizin manevi hatıralarını yaşatmak, onların bize emanet ettiği ailelerine ve çocuklarına sahip çıkmaktır. Bu anlamda da 10 yıldır düzenli olarak şehitler takvimi hazırlıyoruz. Takvimleri bugün belediye başkanlığımızdan teslim alarak dağıtmaya başlayacağız." dedi.???????