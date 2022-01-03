Afyonkarahisar'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi kavşağında 20 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır 31 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl kavşağında meydana geldi. Yoğun sisten görüş mesafesinin düştüğü yolda gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza oldu. Yoldaki 200 metrelik alandaki kazada midibüs, yolcu otobüsü ve otomobil ile hafif ticari araç dahil 20 araç çarpıştı. Yaylabağı Belde Belediyesi'ne ait yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrildiği kazada, 2'si ağır 31 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'u Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile farklı hastanelere götürüldü. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma, sürücüleri durdurup kaza ve buzlanma uyarısında bulundu. Kazada yaralanan 31 kişiden 24'ü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi devam eden 7 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.