Afyonkarahisar'da "15 Temmuz ve Şuurlu Gençlik Konferansı" düzenlendi
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Afyonkarahisar'da "15 Temmuz ve Şuurlu Gençlik Konferansı" düzenlendi

Afyonkarahisar'da '15 Temmuz ve Şuurlu Gençlik Konferansı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesince "15 Temmuz ve Şuurlu Gençlik Konferansı" yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesince "15 Temmuz ve Şuurlu Gençlik Konferansı" yapıldı.

Eski Rehberlik ve Araştırma Merkezi salonundaki programda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, Afyonkarahisarlı gençlerle buluştu.

Sula, gazetecilere, konferansı düzenleyen Afyonkarahisar Belediyesine teşekkür etti.

15 Temmuz'un arifesinde olunduğunu aktaran Sula, şöyle konuştu:

"15 Temmuz konusunu yılın her ayı, haftanın her günü işliyorum. Biz, insanlık aleminin ihtiyaç duyduğu bir milletiz. Biz öldüğümüz gün değil, bu günleri unuttuğumuz gün ölürüz. Gençlerimizi bunun bilinciyle geleceğe hazırlamak, bastığı toprağı fark ettirmek üzere 15 Temmuz şuuruyla Afyonkarahisarlı gençlerle buluştuk. Etkinliklerimiz, Allah'ın izniyle çok şükür iyi gidiyor. İnşallah, burada da bir iz bırakacağız."

Konferansa, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, daire müdürleri, gençler ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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